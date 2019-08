Millioner af muslimer i Indien skal bevise, at de eller deres forfædre var i landet før 1971.

Næsten to millioner mennesker i Indien fremstår som statsløse, efter at myndighederne i en delstat har offentliggjort statsborgerlister uden deres navne. Det sker i en aktion, som har til formål at få fjernet "udenlandske infiltratorer".

Den centrale regering har planer om at gennemføre samme proces i hele den øvrige del af landet, skriver AFP.

I den nordøstlige delstat Assam har delstatsmyndighederne registreret 31,1 millioner mennesker. Men 1,9 millioner er ikke med på listerne, da de ikke lever op til opstillede krav.

Det anslås, at mange af dem, som ikke er blevet registreret som statsborgere, er muslimer.

De personer, som ikke findes på statsborgerskabslisten, får 120 dage til at klage over beslutningen. Kun de, som kan bevise, at de eller deres forfædre var i Indien før 1971, kan få statsborgerskab.

Millioner af muslimer flygtede i 1971 til Indien fra Bangladesh, da landet, der dengang hed Østpakistan, løsrev sig fra det daværende Vestpakistan.

Den 25. marts 1971 begyndte et blodbad, hvor omkring 50.000 civile blev dræbt i Bangladesh af soldater fra Vestpakistan. Indien blev efterfølgende inddraget i en krig med Vestpakistan, som førte til en deling af det oprindelige Pakistan.

Statsborgerskabslisterne er omstridte, og myndighederne er fra flere sider blevet kritiseret for deres behandling af muslimer.

I årtier har Assam været præget af etniske og religiøse spændinger, og der har været voldelige sammenstød - blandt andet en massakre i 1983. Den kostede omkring 2000 mennesker livet.

De nye lister med statsborgere er udarbejdet under stærkt forhøjet sikkerhed med indsættelse af 20.000 ekstra politifolk.

Processen vanskeliggøres ved, at mange indbyggere i regionen er analfabeter og mangler personlige dokumenter.

Den indiske premierminister, Narendra Modi, og hans parti, Bharatiya Janata Party (BJP), har for nylig frataget delstaten Kashmir dens særlige status.

Dermed svækkede han muslimerne i regionen og demonstrerede derved hindunationalisternes nye styrke i Indien.