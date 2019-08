To er dræbt i sammenstød mellem militante og militær i Kashmir

To meldes dræbt i en skudveksling mellem militante og sikkerhedsstyrker i den indiske del af Kashmir. Det meddeler lokalt politi til nyhedsbureauet AFP.

En af de dræbte skulle være en politibetjent.

Skudvekslingen skete tidligt onsdag morgen lokal tid i Baramulla-distriktet i det nordlige Kashmir.

Det er det første voldelige sammenstød i Kashmir, siden den indiske premierminister, Narendra Modi, tidligere på måneden ophævede den indisk-kontrollerede dels autonomi og indførte udgangsforbud.

Formålet med at fratage Kashmir autonomi er ifølge Indiens regering at integrere det urolige område med muslimsk flertal i det øvrige Indien.

Både Indien og Pakistan gør krav på hele regionen Kashmir, og den ændrede status har forstærket den allerede spændte situation i regionen.

Det splittede Kashmir, der tidligere er blevet rystet af et oprør mod det indiske styre, og som har udløst krige mellem Indien og Pakistan, er blevet opdelt i to territorier, som styres direkte af New Delhi.

Titusindvis af indiske soldater er indsat for at håndhæve nødretslove om delvist udgangsforbud, nedlukket internet og blokerede telefoner.