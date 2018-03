Danmark har fået besked på at sende to diplomater hjem fra tjeneste i Rusland.

Det har den danske ambassadør, Thomas Winkler, fredag fået besked på ved et møde i det russiske udenrigsministerium.

Udenrigsminister Anders Samuelsen kalder i en pressemeddelelse russernes beslutning "helt som forventet".

- Det er samme reaktionsmønster som vi så, da Storbritannien udviste russiske diplomater for nogle uger siden. Så det kommer ikke bag på mig.