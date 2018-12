To amerikanske militærfly styrter under øvelse ud for Japan

Syv personer meldes savnet, efter to af den amerikanske flådes fly er styrtet under militærøvelse.

To fly fra den amerikanske flåde er sent onsdag aften dansk tid styrtet ned under en øvelse ud for Japans kyst.

Syv personer meldes savnet, oplyser embedsmænd ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Der skulle være tale om et F-18-kampfly og et brændstoffly, der var involveret i et "uheld". Det skriver flåden i en kort pressemeddelelse ifølge AFP.

Der er nu iværksat en eftersøgning efter de i alt syv besætningsmedlemmer på de to fly.

- De var i gang med en almindelig, planlagt træningsøvelse, da uheldet fandt sted, står der er flådens pressemeddelelse.

Amerikanske medier skriver, at der var to ombord på F-18-flyet og fem på brændstofflyet.

Talsmand for for flådens base i Okinawa Alyssa Morales oplyser til et amerikansk militærmedie, at en person er blevet bjærget i live.

Det er dog ikke blevet bekræftet, skriver AFP.

Det amerikanske militær har omkring 50.000 soldater udstationeret i Japan.