Time kårer Khashoggi og truede journalister til årets person

Den dræbte journalist Jamal Khashoggi er sammen med andre fængslede eller dræbte journalister blevet kåret til årets person af Time Magazine.

Khashoggi blev dræbt, da han 2. oktober gik ind på det saudiarabiske konsulat i Tyrkiet. Drabet skete, efter at 59-årige Khashoggi i flere år havde kritiseret styret i Saudi-Arabien.

Time Magazine har hvert år siden 1927 kåret årets person. Den går dog ikke nødvendigvis kun til enkeltpersoner.

Og i år er der - Ud over Khashoggi - altså også tale om dræbte eller fængslede journalister generelt. I forbindelse med kåringen kalder magasinet dem "vogterne" i "krigen mod sandheden".

Blandt dem er også Wa Lone og Kyaw Soe Oo, to journalister fra nyhedsbureauet Reuters. De fik 3. september syv års fængsel for at rapportere om fordrivelsen af muslimske rohingyaer i Myanmar.

Også medarbejderne på avisen Capital Gazette i den amerikanske delstat Maryland er blandt "vogterne". Her blev fem dræbt, da en gerningsmand åbnede ild på redaktionen i juni.

Time Magazine fremhæver derudover den filippinske journalist Maria Ressa, der sidder fængslet i sit hjemland.

Den systemkritiske Khashoggi skrev klummer i den amerikanske avis Washington Post. Flere kilder mener, at drabet på ham blev udført efter ordre fra Saudi-Arabiens kronprins, Mohammed bin Salman.

Time Magazine begrunder årets valg med, at journalisterne "er repræsentanter for en bredere kamp af utallige andre rundt om i verden".

Sidste år var det en række repræsentanter i forbindelse med MeToo-bevægelsen, der prydede forsiden.

I 2016 var det Donald Trump, der vandt præsidentvalget samme år, mens den tidligere præsident Barack Obama har været kåret to gange.

Charles Lindbergh var den første, der fik æren af prisen som "årets person". Han fløj i 1927 som den første solo over Atlanterhavet.