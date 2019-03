Tidligere brasiliansk præsident løsladt

Tidligere præsident i Brasilien Michel Temer bliver løsladt fra fængslet.

Det har en dommer mandag besluttet, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Temer blev torsdag anholdt og fængslet, efter han blev anklaget for omfattende korruption.

Trods løsladelsen af 78-årige Temer er han dog stadig sigtet i sagen, som myndighederne mener drejer sig om bestikkelse for hele 3,1 milliarder danske kroner.

Michel Temer var præsident fra 2016 til 2018. Han overtog præsidentembedet fra Dilma Rousseff, der gik af efter at være blevet stillet for en rigsretssag.

Temer var med til at indlede rigsretssagen mod Rousseff, men tabte sidste år præsidentvalget til Jair Bolsonaro.

Den 78-årige Temer er tidligere blevet beskyldt for korruption, men han har altid afvist anklagerne. Lige så har han gjort denne gang.

Dommeren, der mandag besluttede at løslade Temer, begrundede løsladelsen med, at Temer ikke vil udgøre et problem for den videre efterforskning.

Anholdelsen er en del af en storstilet efterforskning i Brasilien med navnet "Bilvask", der har kørt siden 2014.

Efterforskerne fik ifølge Reuters særligt øje på Temer i deres undersøgelser af korruption i forbindelse med byggeriet af atomkraftværket "Angra 3" i Rio de Janeiro.

Yderligere syv personer blev anholdt torsdag sammen med Temer. Det er uvist, hvorvidt de også er blevet løsladt.