Tidligere Trump-advokat skal afhøres offentligt i Kongressen

Den amerikanske præsident Donald Trumps tidligere advokat Michael Cohen får 7. februar mulighed for at forklare sig over for USA's Kongres.

Cohen er således blevet inviteret til at indgive offentlig vidneforklaring i tilsyns- og reformudvalget i Repræsentanternes Hus. Cohen har accepteret en invitation fra udvalgets formand, Elijah Cummings.

Det er Demokraternes første store træk, efter at de har overtaget flertallet i Repræsentanternes Hus - det ene af Kongressens to kamre.

Cohen blev i december idømt tre års fængsel. Blandt andet for at sørge for betaling til to kvinder for at holde mund med oplysninger, der kunne skade Donald Trump under præsidentvalgkampen i 2016.

I en udtalelse skriver han, at han er spændt på afhøringen.

- Jeg ser frem til at have en platform, hvor jeg kan give en fyldestgørende og troværdig redegørelse af begivenhederne, lyder det fra Cohen.