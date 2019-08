Tidligere Colorado-guvernør trækker sig ud af valgkamp

Den tidligere Colorado-guvernør John Hickenlooper meddeler, at han trækker sig fra kampen om at blive Demokraternes præsidentkandidat.

Hickenlooper har i sin valgkampagne fremstået som en moderat kandidat. Men han har fået stadig sværere ved fortsat at finansiere sin kampagne. Og den har heller ikke givet ham nogen større opbakning hos vælgerne.

Han har ikke på noget tidspunkt haft mere end 1,0 procent af vælgerne bag sig.

Flere af hans toprådgivere forlod hans stab tidligere på sommeren efter at have opfordret ham til at forlade valgkampen.

Han er fortsat populær i Colorado. Og den 67-årige politiker overvejer stadig at stille op til kampen om Colorados to pladser i Senatet.

Hickenlooper er ikke særligt kendt blandt amerikanerne, men han lancerede sig selv som en politiker, der havde en særlig evne til at samle folk i krisetider.

Colorado blev ramt af tørke, skovbrande og voldsomme oversvømmelser i hans embedsperiode. Og i 2012 skød en ung mand om sig i en biograf i byen Aurora med 12 døde og 70 sårede til følge.

Som guvernør gennemførte han blandt andet stramninger af miljø- og våbenlovgivningen. Og da han var borgmester i Denver fik han sat skub i byggeriet af en letbane.

Efter at Hickenlooper har kastet håndklædet i ringen, er der fortsat 23 demokratiske præsidentkandidater.

Hickenlooper har også forsøgt at markere sig som politisk outsider i forhold til Washington.

Mange af den tidligere guvernørs tilhængere bærer over med hans tilbøjelighed til nu og da at komme galt af sted i politiske diskussioner.

Han vakte opsigt i marts ved et valgmøde, som blev transmitteret af CNN. Her blev han spurgt, om han måske ville vælge en kvindelig vicepræsidentkandidat.

Han svarede bekræftende på spørgsmålet. Men så tilføjede han: "Hvorfor spørger vi ikke sommetider kvindelige politikere, om de ville være villige til at vælge en mand som vicepræsident".

Flere kommentatorer forudsagde derefter, at Hickenloopers kampagne snart ville være forbi.