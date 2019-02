Ti personer mister livet i stort bygningskollaps i Istanbul

Et voldsomt bygningskollaps, der skete onsdag i den tyrkiske storby Istanbul, har kostet mindst ti mennesker livet.

Det oplyser tyrkiske embedsmænd.

Dødstallet lød onsdag på mindst to omkomne. Men det er torsdag altså steget til ti, efter at redningsmandskab i godt et døgn har kæmpet for at redde overlevende ud fra murbrokkerne.

Det er lykkes redningsarbejderne at redde mindst 13 personer. Heriblandt en femårig pige og en niårig dreng.

Kollapset skete klokken fire onsdag eftermiddag i Istanbul.

Beboelsesejendommen ligger i Kartal-distriktet i den sydlige del af byen. Ifølge Istanbuls guvernør, Ali Yerlikaya, er 43 personer registreret på adressen fordelt på 14 lejligheder.