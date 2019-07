Ti passagerer har mistet livet i togulykke i Pakistan

65 andre passagerer er kvæstet i ulykken, der skete, da et passagertog kolliderede med et parkeret godstog.

10 mennesker er dræbt og 65 andre kvæstet i en togulykke i Pakistan torsdag.

Det oplyser en embedsmand fra den pakistanske regering.

Ulykken indtraf, da et passagertog kolliderede med et godstog, der var parkeret på sporet, i den sydlige by Rahim Yar Khan i provinsen Punjab.

Redningsarbejdere er forsat ved at frigøre passagerer, der sidder fastklemt i togvognene.

Myndighederne forventer, at dødstallet stiger, da flere af de kvæstede er i kritisk tilstand.

Embedsmand Jamil Ahmed fortæller, at de dræbte og kvæstede er bragt til forskellige hospitaler.