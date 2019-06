Ti kandidater står på spring for at afløse Theresa May som konservativ partileder og premierminister.

Blandt dem finder man tidligere udenrigsminister Boris Johnson, nuværende udenrigsminister Jeremy Hunt og miljøminister Michael Gove.

Det viser den officielle liste over kandidater, som Det Konservative Parti fremlagde mandag aften.

Forhåndsfavoritten er Boris Johnson, og flere kandidater forsøger at positionere sig som den "seriøse" modkandidat til den mere farverige eksudenrigsminister.

- Vi får ikke en god aftale med bluff og pral, siger tidligere brexitminister Dominic Raab ifølge Reuters.

Jeremy Hunt, som også ses som en af favoritterne til posten, siger, at "en seriøs tid kræver en seriøs leder".

- Vi har brug for skrappe forhandlinger, ikke tom retorik, siger han.

På torsdag indledes den lange afstemningsproces, der til sidst skal munde ud i, at Mays afløser kan præsenteres i slutningen af juli.

De over 300 konservative medlemmer af parlamentet skal stemme, indtil der kun er to kandidater tilbage i kampen om lederposten. Derefter skal partiets omkring 160.000 medlemmer vælge mellem de to.

Hver af kandidaterne skulle have opbakning fra mindst otte parlamentsmedlemmer for at kunne blive godkendt.

Den konservative Sam Gyimah trak sig mandag. Han forklarede det med, at han ikke havde kunnet samle den nødvendige opbakning.

Gyimah var den eneste kandidat, der gik ind for at holde en ny folkeafstemning om det britiske medlemskab af EU.

Vinderen af kampen om partilederposten præsenteres tidligst den 22. juli, når parlamentarikerne har indsnævret feltet til to kandidater, som partiets medlemmer derpå stemmer om.

Theresa May forlod fredag officielt posten som leder af Storbritanniens konservative parti, men hun forbliver premierminister til en ny partileder er valgt.