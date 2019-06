Theresa Mays afløser findes først sidst i juli

I Storbritannien har de konservative fremlagt en tidsplan for valget af en efterfølger for den afgående premierminister Theresa May. Planen betyder, at det først i slutningen af juli bliver klart, hvem der skal flytte ind i premierministerboligen i Downing Street 10.

May træder formelt tilbage som partileder fredag, efter at det ikke lykkedes hende at få et flertal i parlamentet til at støtte den brexitaftale, som hendes regering har forhandlet sig frem til med EU.

Hun bliver dog siddende som premierminister frem til den dag, hvor det er klart, hvem der skal overtage hendes post.

Der har meldt sig 11 kandidater til at deltage i kampen om at afløse hende. Den første af flere valgrunder finder sted torsdag i næste uge. Her vil kandidater med mindre end fem procents opbakning ryge ud.

De næste valgrunder holdes den 18., 19. og 20. juni. I hver runde ryger den mindst populære kandidat ud.

De to kandidater med størst opbakning vil være med i en afgørende runde, hvor alle partiets omkring 160.000 medlemmer deltager.

Vinderen bliver udråbt i den uge, som begynder med mandag den 22. juli, siger medlemmer af partiet.

Bookmakerne i London har den 54-årige tidligere udenrigsminister Boris Johnson som favorit til at efterfølge May i Downing Street 10.

Blandt de andre stærke kandidater er den 51-årige miljøminister Michael Gove og den 52-årige udenrigsminister Jeremy Hunt, minister for udviklingsbistand Rory Stewart, sundhedsminister Matt Hancock, tidligere arbejds- og pensionsminister Esther McVey og tidligere brexitminister Dominic Raab.