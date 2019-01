Theresa May vil genåbne brexitforhandlinger med EU

Storbritanniens premierminister, Theresa May, siger ifølge sin talsmand, at hun vil genåbne forhandlinger med EU om brexitaftalen.

EU har hidtil afvist at genåbne den aftale, der tidligere er blevet forhandlet på plads.

Men chefforhandler Michel Barnier og flere EU-landes ledere har sagt, at man var klar til at præcisere dele af aftalen, hvis der var behov for det.

En talsmand for kommissionsformand Jean-Claude Juncker siger ifølge Sky News, at Juncker er "permanent tilgængelig og i løbende kontakt" med briterne.

Mays talsmand siger, at premierministeren i løbet af dagen vil tale med øvrige EU-ledere eller forskellige embedsmænd i Bruxelles for at fremskynde processen.

Storbritannien forlader ifølge planen EU den 29. marts.

- Vi er nødt til at få en aftale, som kan vinde parlamentets støtte, og det vil indebære ændringer af den foreliggende aftale, siger talsmanden.

Parlamentets underhus forkastede med et stort flertal May-regeringens aftale tidligere i denne måned.

Efter en debat tirsdag bliver der sent på dagen gennemført en række afstemninger om ændringer til aftalen.

- Disse afstemninger om ændringsforslag skal give premierministeren en klar idé om, hvad parlamentets medlemmer ønsker, siger talsmanden.

Mays talsmand siger, at premierministeren støtter et ændringsforslag som kræver den omstridte "bagstopper" fjernet fra grænsen til Irland, når briterne er ude af EU.

I stedet for den tidsbestemte "bagstopper" ønsker briterne "alternative arrangementer" for at undgå en hård grænse.

May vil ifølge sine talsmænd bruge parlamentssamlingen tirsdag til at sende et klart signal til Bruxelles om, at briterne ønsker en aftale.

Samlingen finder sted nøjagtigt to måneder før exit-datoen 29. marts.

