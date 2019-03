Theresa May vil gå af når brexitaftale er i hus

Den britiske premierminister, Theresa May, er klar til at træde tilbage fra sin post, når landets parlament har godkendt en aftale om Storbritanniens udtræden af EU.

Det har hun oplyst på et møde med konservative parlamentarikere onsdag, skriver The Guardian og flere andre medier med henvisning til en udskrift af Mays udtalelser, der er blevet offentliggjort efter mødet.

- Jeg ved, at der er et ønske om en ny kurs - og nyt lederskab - i anden fase af brexitforhandlingerne. Og jeg vil ikke stå i vejen for det, sagde May på mødet ifølge The Guardian.

- Jeg er klar til at forlade dette job tidligere, end jeg havde planlagt, for at gøre hvad der er det bedste for vores land og for vores parti.

Ifølge The Guardian kan Mays udmelding ses som et forsøg på at få de konservative modstandere af den aftale, hun har forhandlet hjem, til alligevel at stemme for.

Det er blandt andet Jacob Rees-Mogg og tidligere udenrigsminister Boris Johnson.

- Jeg ved at nogle er bekymrede for, at hvis I stemmer for aftalen, så vil jeg se det som et mandat til at haste ind i den næste fase uden den nødvendige debat, sagde May ifølge The Guardian.

- Det vil jeg ikke gøre. Jeg hører, hvad I siger. Men vi er nødt til at få aftalen igennem og levere brexit.