Theresa May træder tilbage efter næsten tre års brexitkamp

Den britiske premierminister forlader sin post, efter at det ikke er lykkedes hende at lande en brexitaftale.

Storbritanniens premierminister, Theresa May, træder tilbage som leder af Det Konservative Parti den 7. juni.

Det meddeler hun fredag foran embedsboligen Downing Street 10 i London.

Det sker, efter at det trods hårde forhandlinger ikke er lykkedes for May at skabe opbakning til en brexitaftale i det britiske parlament.

Fredag den 7. juni bliver en kamp om at overtage den britiske premierministerpost dermed skudt i gang.

May bliver på posten, indtil en ny konservativ leder og premierminister er fundet. Det ventes at kunne tage adskillige uger.

May har været britisk premierminister siden juni 2016. Størstedelen af hendes tid har været præget af briternes forestående farvel til EU.