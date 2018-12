Bølgerne går højt under den britiske debat forud for næste uges afstemning om Mays aftale om at forlade EU.

To gange måtte Underhusets formand, John Bercow, kalde en skotsk parlamentariker til orden, da de britiske folkevalgte onsdag stillede spørgsmål til premierminister Theresa May om brexit.

Ian Blackford fra Det Skotske Nationalparti (SNP) antyder, at May "utilsigtet eller på anden vis" har vildtledt parlamentet.

May fastholder imidlertid, at hun altid har været tydelig om en paragraf om Nordirland, der betyder, at Storbritannien kan blive fastholdt i EU's økonomiske regler i årevis.

- Vi har ikke skjult nogen fakta om brexitaftalen for medlemmerne af dette parlament, siger hun i onsdagens spørgetime.

- Vi forlader EU som et helt Storbritannien. Vi kommer til at forhandle som et helt Storbritannien.

May gentager, at ingen af siderne ønsker, at briterne fastholdes i en toldaftale med EU. Og premierministeren gentager ligeledes, at den brexitaftale, hun har indgået med EU, er den eneste mulige aftale.

Tirsdag vedtog et flertal i det britiske underhus meget usædvanligt, at regeringen har handlet i foragt for det britiske parlament.

Afstemningen betød, at regeringen blev tvunget til at fremlægge den juridiske vurdering af brexitaftalen. Det skete mod regeringens vilje.

Den seks sider lange vurdering bekræfter, at Storbritannien risikerer at forblive i det såkaldte backstop "på ubestemt tid". Det betyder, at landet kan blive i en toldunion med EU i årevis, efter at briterne efter planen udtræder i marts næste år.