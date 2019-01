Theresa May: Tag nu og se på denne aftale engang mere

Storbritanniens premierminister, Theresa May, opfordrede i en erklæring mandag i parlamentet indtrængende dets medlemmer til at støtte regeringens brexitaftale for landets skyld.

Hun fremholdt et brev fra EU's ledere i et forsøg på at vinde mere opbakning til sin omstridte brexitaftale, som skal til afstemning tirsdag.

May talte navnligt om den såkaldte bagstopperaftale, som skal sikre, at der ikke skal etableres en fast grænse med kontroller mellem Irland og Nordirland.

- Vi kan undgå, at den overhovedet træder i kraft, sagde May med henvisning til, at EU-cheferne bekræfter, at de vil arbejde intenst på at forhindre, at den i Storbritannien så forhadte aftale om en bagstopper for Nordirland kommer i anvendelse.

Der var mandag rapporter om, at en gruppe konservative brexit-tilhængere måske kunne stemme for aftalen. Rapporterne, som blev bragt af ITV blev dog hurtigt afvist af talsmænd for de konservative brexit-tilhængere.

- Denne foreliggende aftale er den eneste praktiske mulighed, sagde May og advarede om, at en situation uden en brexitaftale kan true hele Storbritanniens fremtid, da det kan føre til skotsk løsrivelse.

- Tag og se på denne aftale endnu engang, sagde May.

Et nederlag til Mays fløj ved afstemningen tirsdag aften vil forværre brexit-krisen i Storbritannien, som ifølge planen skal forlade EU den 29. marts.

Det britiske Underhus skulle have stemt om Mays aftale i december. Afstemningen blev dog udskudt, da premierministeren måtte indse, at den stod til at blive stemt ned.

Den britiske handelsminister, Liam Fox, sagde tidligere mandag, at regeringen er klar til at forlade EU uden en aftale, hvis Mays aftale stemmes ned i Underhuset.

- Jeg anser det ikke som nationalt selvmord. Jeg tror, at et farvel uden aftale vil skade økonomien, men vi kan godt overleve det, lød det fra handelsministeren.