Thailandsk prinsesse er ude af valgkamp på royal ordre

Parti, som er loyalt over for den afsatte Thaksin Shinawatra lover, at prinsesse ikke længere er kandidat.

Et nyt politisk parti i Thailand lover lørdag at adlyde en ordre fra kongen, som er imod, at hans søster stiller op ved parlamentsvalget i næste måned.

- Partiet Thai Raksa Chart adlyder den royale kommando, hedder det i en erklæring fra partiets ledelse.

Prinsesse Ubolratana meddelte fredag, at hun var kandidat til at blive landets næste premierminister.

Men kong Menkong Maha Vajiralongkorn har sat foden ned over for partiet Thai Raksa Chart, som er knyttet til den magtfulde politiske Shinawatra-klan. Partiet er loyalt over for den afsatte eks-premierminister Thaksin Shinawatra.

Iagttagere siger, at meldingen om, at prinsessen nu er ude af valgkampen, kan øge juntaens chancer for at vinde valget.

Thailands konge mener, at det er både upassende og grundlovsstridigt, at den 67-årige prinsesse stiller op som premierministerkandidat.

- Det strider mod landets traditioner, skikke og kultur, at et højtstående medlem af den kongelige familie blander sig i politik. Derfor er det yderst upassende, siger den 66-årige konge.

Kongens søster fraskrev sig sin royale titel, efter at hun tilbage i 1972 giftede sig med den amerikanske statsborger Peter Jensen.

Hun boede i USA i mere end 26 år, før de i 1998 blev skilt. Herefter vendte hun tilbage til Thailand. Her regnes hun stadig som en del af landets kongelige familie.

Lederen af den thailandske militærjunta, Prayut Chan-o-cha, er blevet godkendt som premierministerkandidat. Han stiller op for partiet Phalang Pracharat, der sympatiserer med landets militær.

Han meddeler sit kandidatur på et tidspunkt, hvor militæret ser ud til at bevare sin indflydelse på landets politik, selv om der holdes valg.

Ifølge kritikere af militærjuntaen betyder en ny forfatning i Thailand, som den thailandske konge har underskrevet, at landets generaler er sikret magt over thailandsk politik mange år frem.

Thailands valgkommission skal 15. februar godkende de nominerede kandidater til posten som premierminister, før de officielt kan stille op.

Selve valget holdes 24. marts.