Thailands kupleder smider uniformen ved første valg i otte år

To store fløje præger Thailands nye politiske landskab. Valg er et opgør mellem junta og opposition.

Rivaliserende politiske partier, som arbejder for og imod Thailands militære junta, har fredag afsluttet deres valgkamp forud for søndagens parlamentsvalg.

Valget er det første i otte år. Valgfeberen har grebet mange i Bangkok, hvor der foregår en intens valgkamp mellem to fløje. Den ene fløj ledes af den gamle, etablerede elite og den anden af personer tæt på tidligere premierminister Thaksin Shinawatra.

Thaksin lever i eksil. Han skabte i valgkampens slutfase ekstra opmærksomhed omkring sin familie, da hans datter blev gift fredag og holdt en storstilet og glamourøs bryllupsfest i Hongkong.

Thailands generaler tog magten i 2014. De håber at bevare grebet om magten ved hjælp af militært udpegede senatorer, som kan vælge premierministeren.

Kuplederen Prayut Chan-o-cha kommer fra hærens rækker. Han håber nu at blive anerkendt som civil politiker. Han viste sig fredag offentligt for første gang ved et valgmøde for sit parti, Phalang Pracharat. Her var han iført hvid skjorte.

Prayut kæmper mod flere partier, som har forbindelser til den indflydelsesrige Shinawatra familie, som har vundet hvert eneste valg i landet siden 2001.

Men det politiske landskab er under forandring, da over syv millioner unge vælgere kan stemme for første gang. Samtidig er der opstået en række nye partier.

Det mest fremtrædende er Fremtiden Fremad, som ledes af en 40-årig milliardær, Thanathorn Juangroongruangkit.

Valgkampens første fase blev præget af kongens storesøster, prinsesse Ubolratana, som kortvarigt var kandidat til at blive landets næste premierminister. Men kongen satte foden ned, og prinsessens parti blev forbudt.

Partiet var loyalt over for Thaksin. Prinsessen stillede dermed op imod militærjuntaen og det traditionelt konservative kongehus.

Telekom-milliardæren Thaksin Shinawatra var fra 2001 til 2006 den første premierminister i Thailands historie, som ledede en regering i en hel valgperiode.

Han blev dog afsat ved et kup i 2006. Men han har stadig massiv opbakning i landprovinserne for at have udfordret militæret og Bangkoks økonomiske elite, som bliver beskyldt for at være korrupt og udemokratisk.

Hans yngre og dengang politisk uerfarne søster Yingluck Shinawatra blev i 2011 valgt som regeringsleder. Hun blev fjernet fra magten i 2014. Hun lever i dag også i eksil.