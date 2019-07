Thailand kritiseres for at tilsidesætte menneskerettigheder

Den nye regering i Thailand med premierminister Prayut Chan-o-cha i spidsen respekterer ikke menneskerettighederne.

Det konkluderer menneskerettighedsorganisationen Human Rights Watch (HRW) onsdag.

Den tidligere leder af militærjuntaen Prayut Chan-o-cha tog magten ved et kup i 2014 og blev valgt fem år senere.

- Prayuts anden embedsperiode begynder med den samme omfattende tilsidesættelse af menneskerettigheder som karakteriserede hans første embedsperiode, siger direktør for HRW i Asien Brad Adams.

- Hans politikerklæring adresserer ingen af de alvorlige problemer, der har fundet sted under det undertrykkende militære styre siden kuppet i 2014, tilføjer han.

Det sker med henvisning til en 40 sider lang erklæring, der blev indgivet til parlamentet i sidste uge, og som premierministeren vil præsentere senere i denne uge.

Under Prayut Chan-o-chas første embedsperiode forbød hans militære regime alle politiske aktiviteter. Mange civile blev taget i militærets varetægt og stillet for militære domstole for at have trodset forbuddet.

Selv om Prayut erklærede afslutningen på militærstyret i midten af juli, da hans nye kabinet blev svoret ind, og dermed overgangen til noget, der ligner demokrati, så har militæret fortsat stor magt.

Ifølge HRW tvinger militæret enhver, der kritiserer regeringen eller monarkiet, til at "love at stoppe deres kritik", før de bliver løsladt.

Thailands parlament valgte 5. juni lederen af militærstyret, Prayut Chan-o-cha, som premierminister efter et parlamentsvalg 24. marts.

Prayut fik som ventet et klart flertal fra langt over halvdelen af de 750 medlemmer af de to kamre i parlamentet.

Valget i marts var første gang, at thailænderne fik lov at vælge deres egne repræsentanter efter fem år med militærstyre.