Terrorforsker: Gerningsmand og Breivik minder om hinanden

Den 28-årige australier, der formodes at stå bag angrebene i Christchurch i New Zealand, var inspireret af den norske massemorder Anders Behring Breivik.

Og Carsten Bagge Laustsen, der er lektor på Institut for Statskundskab ved Aarhus Universitet, hvor han forsker i terror, ser mange lighedspunkter mellem de to.

- De kan sammenlignes på mange punkter. Begge angreb var planlagt over lang tid. Begge skriver et manifest, og den ideologiske ramme, de trækker på, er i meget høj grad den samme, siger Carsten Bagge Laustsen.

Australieren, Brenton Tarrant, offentliggjorde angiveligt et manifest på 74 sider, hvorefter han livestreamede angrebet på en delt video, hvor han skyder og dræber bedende i en moské i Christchurch.

Manifestet minder om det, Anders Behring Breivik har skrevet, vurderer Carsten Bagge Laustsen.

- Selv om begge starter med en lidt mere personlig introduktion, så handler Breiviks mere om Breivik. Det her manifest er mere kontant og direkte i sin form.

- Ellers synes jeg sådan set, at lighederne er større end forskellene, siger han.

Manifestet, hvori der bliver redegjort for motiverne til angrebet, er lagt ud tidligt fredag på en Twitter-profil med samme navn og profil som Facebook-siden, hvor angrebet blev streamet.

I manifestet, som har overskriften "Den Store Udskiftning", hedder det, at gerningsmanden ville ramme muslimer.

Ifølge Carsten Bagge Laustsen har Brenton Tarrant flere overvejelser bag manifestet.

- For det første vil han gerne udødeliggøre sig selv og have et eftermæle. Både handlingen, altså terrorangrebet, og manifestet vil blive husket, og så vil han også blive husket.

- Tanken bag et manifest er, at det kan inspirere andre til at gøre det samme. Han ønsker at motivere til flere angreb mod muslimer, fordi han mener, at islam skal bekæmpes, siger Carsten Bagge Laustsen, der ikke nødvendigvis tror, at det virker.

To moskéer er angrebet i New Zealand. Angrebene har foreløbig kostet 49 mennesker livet.