Ved et Taliban-angreb på militæret i Afghanistan er 12 blevet dræbt.

Mindst 28 medlemmer af sikkerhedsstyrkerne blev såret ved angrebet, der skete i den østlige del af landet.

Den militante oprørsbevægelse Taliban har påtaget sig skylden for angrebet på militærbasen i den sydlige del af provinsen Maidan Wardak.

Salem Asgherkhail, som leder sundhedsdepartementet i området, siger, at de fleste af de dræbte var fra militæret. Nogle af de hårdt sårede er bragt til provinshospitaler eller til Kabul, der er Afghanistans hovedstad.

En talsmand for Indenrigsministeriet, Nasrat Rahimi, siger, at angrebet begyndte med en selvmordsbilbombe, hvorefter oprørere åbnede ild mod de afghanske styrker.

Mindst to medlemmer af Taliban blev dræbt af afghanske soldater, siger han.

Taliban foretager næsten daglige angreb i Afghanistan, og oprørerne er massivt til stede i næsten halvdelen af landet. Volden optrappes, selv om USA har indledt nye bestræbelser på at få indledt fredsforhandlinger mellem Taliban og den demokratisk valgte regering i Kabul.

Et præsidentvalg i Afghanistan skal finde sted 20. juli.

Et parlamentsvalg i oktober endte som en katastrofe på grund af mange usikkerheder og uroligheder omkring valget.

Det seneste præsidentvalg i Afghanistan var i 2014. Flere kritiserede dengang udfaldet og påstod, at der var sket udbredt valgsvindel.

Ashraf Ghani og Abdullah Abdullah stod tæt hele vejen igennem og endte med at skulle ud i en anden valgrunde. Det endte med, at Ghani fik præsidenttitlen, mens Abdullah fik en nyoprettet post som administrerende direktør.

Det har resulteret i en splittet regering i Kabul, der står over for en optrappet vold fra Talibans side. Men militære iagttagere siger, at Taliban ikke er i stand til at indtage større byer eller vigtige strategiske områder og bevare kontrollen over dem i længere tid.