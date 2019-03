Taiwan fordømmer kinesisk flyprovokation

Taiwan fordømmer søndag, hvad det kalder en "provokation" fra Kina, efter at to kinesiske kampfly fløj ind over dets maritime grænse.

Episoden er sket på et tidspunkt, hvor der flere tegn på tiltagende spændinger mellem Taiwan og Kina.

Der er ingen umiddelbare kommentarer til episoden fra Kina, som anser Taiwan for at være en oprørsk kinesisk provins.

Forsvarsministeriet i Taiwan siger, at Kinas handling i "alvorlig grad er en fare for den regionale sikkerhed og stabilitet".

En talsmand for præsidentkontoret i Taiwan, Huang Chung-yen, siger, at "Kina bør stoppe denne for adfærd, som er en trussel mod freden i regionen, og at det ikke være en international ballademager."

- Præsident Tsai Ing-wen har indtrængende bedt hæren om at gøre alle nødvendige forberedelser til krig, siger han videre.

Kina har gentagne gange sendt militære fly og skibe ind på Taiwans territorium i de seneste år og arbejdet på at isolere landet internationalt, så det i dag kun har få diplomatiske allierede.

USA sendte i sidste uge flådeskibe gennem Taiwanstrædet som et led i en øget tilstedeværelse i det strategisk vigtige farvand til trods for Kinas utilfredshed.

Taiwan er kun en af en række kilder til stridigheder mellem USA og Kina.