Syv dræbt ved eksplosion i Kina trods sikkerhedskampagne

Mindst syv mennesker blev dræbt, og fem blev kvæstet i en fabrik i Kina, da en container med metalskrot eksploderede søndag.

- Ulykken skete i en fabriksgård i Kunshan i provinsen Jiangsu, oplyser den lokale regering på en officiel hjemmeside på det sociale medie WeChat.

Byen Kunshan, som ligger omkring 70 kilometer vest for Shanghai, er et område med over 1000 teknologifirmaer og produktionsfabrikker.

Ulykken sker knap en uge efter det, der af statslige kinesiske medier er blevet kaldt en af de værste industriulykker i Kinas nyere historie. Det var en eksplosion i en pesticidfabrik nær byen Yancheng, som også ligger i Jiangsu provinsen.

Her omkom 78 personer.

Eksplosionen var så kraftig, at der på samme tid blev registreret et jordskælv med en beregnet størrelse på 2,2 i den nærliggende by Lianyungang.

Ulykken fik de kinesiske myndighederne til at indlede en kampagne med inspektioner af fabrikker, der anvender farlige kemikalier og af farlige arbejdspladser som eksempelvis miner.

- Myndighedernes inspektioner er rettet mod fattige, kaotiske og små virksomheder, og den skal sikre, at de arbejdspladser, der ikke følger de gældende sikkerhedsregler, bliver lukket, hedder det.

Det er stadig ikke opklaret, hvad der var årsag til den voldsomme eksplosion i pesticidfabrikken i Yancheng.

Store ulykker på kinesiske arbejdspladser bliver ofte fulgt op af større kampagner, hvor de ansvarlige for brud på sikkerhedsforskrifterne bliver straffet.