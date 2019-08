Syrisk miliærfly styrtede ned i Idlib efter beskydning

Et fly fra Syriens militær styrtede onsdag ned i Idlib provinsen efter at være blevet beskudt af oprørere. Det rapporterer overvågningsgruppen Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder.

Jihadistgruppen Tahrir al-Sham siger i en erklæring, at den står bag nedskydningen af flyet.

De syriske regeringsstyrker meddelte samtidig, at de har indtaget fem landsbyer i det nordvestlige Syrien - i den sydlige del af Idlib, som efter otte års krig er det sidste sted i landet, hvor oprørsgrupper står stærkt.

Syriske styrker har været i offensiven mod de vigtigste oprørsstillinger i det sydlige Idlib og i den nordlige Hama provins siden den 30. april.

Under den tre måneder lange offensiv har bombeangreb og granatbombardementer dræbt over 2000 mennesker og fordrevet over 400.000.

I forbindelse med kampe onsdag blev 27 oprørere samt 14 medlemmer af regimets styrker dræbt.

Det Syriske Observatorium, som under hele krigen i Syrien har indhentet oplysninger om sårede og dræbte fra netværk forskellige steder i landet, siger, at de syriske styrker indtog de fem landsbyer onsdag.

Borgerkrigen i Syrien begyndte i marts 2011, da Assad-regimet slog hårdt ned på regeringsfjendtlige demonstranter. Siden er 370.000 mennesker dræbt.