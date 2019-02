Syrer forlader lufthavn i Malaysia efter maratonophold

En syrisk flygtning, som har tilbragt adskillige måneder i et limbo i en lufthavnsterminal i Malaysia, er rejst til Canada. Manden har fået permanent opholdstilladelse i Canada og er tirsdag fløjet til Vancouver. Det oplyser hans advokat.

Hassan al-Kontars situation blev kendt i offentligheden, efter at han skrev om den på sociale medier. Han har overlevet på flymad og klaret al vask og bad på toiletterne i Terminal 2 i Kuala Lumpurs Internationale Lufthavn.

Han har siddet fast i lufthavnen siden marts. Han kunne ikke få visum til at rejse ind i Malaysia, og han havde heller ikke tilladelse til at rejse videre til andre lande.

- Jeg beklager, at jeg nu ligner en fra stenalderen eller middelalderen, siger den 36-årige smilende på en Twitter-video, hvor han fremviser sit lange hår og skæg.

Malaysiske embedsmænd har sagt, at de ville arbejde sammen med de syriske myndigheder for at sikre, at han kunne vende hjem til sit krigshærgede hjemland.

Men Kontars advokat, Andrew Brouwer, kan tirsdag oplyse, at hans klient er anerkendt som flygtning i Canada. Han har derfor forladt Kuala Lumpur med kurs mod Vancouver.

I 2015 tilbragte en irakisk familie over to måneder i et tomt rygerum i Moskvas lufthavn.