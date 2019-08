Politiet i Belfast i Nordirland blev mødt med en regn af flasker, mursten og fyrværkeri, da det torsdag forsøgte at fjerne et større bål lavet af personer, der går ind for en forening af Irland og Nordirland.

Det skriver The Guardian, der også skriver, at personerne bag angrebet på politiet brugte kvinder og børn som skjolde for at forstyrre politiets mulighed for at gribe ind.

- Jeg blev desværre nødt til at tage en beslutning om, at risikoen for kvinder og børn, der var til stede, var større end risikoen ved ikke at gennemføre operationen og fjerne bålet, siger chefinspektør ved Nordirlands politi Alan Todd ifølge The Guardian på en pressekonference.

Tidligere på ugen blev der med graffiti fremsat trusler, såfremt bålet blev fjernet. Truslerne gik på, at centeret, der lå ved bålet, og eventuelle firmaer, der hjalp til at fjerne det, ville blive udslettet, hvis bålet blev rørt.

Bålet skal mindes Operation Demetrius, der fandt sted den 9. og 10. august 1971 under de årtier lange uroligheder, der plagede Nordirland frem til en fredsaftale blev indgået i 1998.

Urolighederne var mellem republikanere, hovedsageligt katolikker, der går ind for et forenet Irland, og loyalister, hovedsageligt katolikker, der går ind for, at Nordirland fortsat skal være del af Storbritannien.

Under Operation Demetrius blev over 340 personer anholdt og interneret uden rettergang grundet mistanke om, at de var del af IRA - den væbnede del af kampen for et samlet Irland.

Operationen udløste fire dages kampe, der kostede 20 civile, to IRA-medlemmer og to britiske soldater livet.

I sidste måned gennemførte loyalister en ulovlig bålafbrænding for at mindres Slaget ved Boyne i 1690, hvor den protestantiske, britiske kong William d. 3. besejrede den katolske tidligere britiske konge James d. 2.

Slaget sikrede britisk, protestantisk herredømme over Irland.

Det loyalistiske bål blev gennemført efter, at navnet på det firma, der var hyret til at fjerne det, blev lækket. Firmaet modtog efterfølgende voldsomme trusler.

Konflikten i Nordirland har fået nyt liv, efter at Boris Johnson er blevet premierminister i Storbritannien. Hans fokus på at forlade EU lige meget hvad til oktober øger risikoen for, at der igen kommer en fast og synlig grænse mellem Irland og Nordirland.

Det vil være i strid med betingelserne for fredsaftalen fra 1998 og vil være nært uacceptabel for den irsk-sindede del af befolkningen i Nordirland.

Urolighederne, der plagede Nordirland fra slutningen af 1960'erne til 1998, kostede over 3500 mennesker livet.