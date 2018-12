Sydkoreansk delegation krydser grænse i tog forud for ceremoni

En sydkoreansk delegation er onsdag rejst til Nordkorea for at deltage i en ceremoni, der skal markere en historisk jernbane- og vejforbindelse mellem de to nabolande.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Et specialtog med ni vogne forlod togstationen i Seoul tidligt onsdag morgen. Om bord var omkring 100 sydkoreanere, inklusive embedsmænd og fem personer, der er født i Nordkorea.

Her satte de kurs mod den nordkoreanske grænseby Kaesong - en rejse på omkring to timer.

Sydkoreas præsident, Moon Jae-in, og den nordkoreanske leder, Kim Jong-un, blev enige om at afholde en ceremoni, da de mødtes i Pyongyang i september.

De to ledere har holdt fast i aftalen, selv om forhandlingerne om en planlagt atomafrustning af Den Koreanske Halvø er gået i stå.

Sydkorea har understreget, at ceremonien blot er et "udtryk for en forpligtelse" til projektet.

Således er det endnu ikke planlagt, hvornår arbejdet med at genetablere jernbane- og vejforbindelsen mellem de to lande begynder.

Syd- og Nordkorea er teknisk set stadig i krig med hinanden. Det skyldes, at Koreakrigen sluttede i 1953 uden en egentlig fredsaftale.