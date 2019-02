Sydkorea går med til at betale mere for amerikanske baser

Sydkorea har underskrevet en aftale om at forhøje landets bidrag til at opretholde amerikanske styrkers fortsatte tilstedeværelse.

Aftalen løser en langtrukken strid mellem sydkoreanerne og deres amerikanske allierede. Den er indgået, inden der snart skal holdes endnu et topmøde mellem USA og Nordkorea.

De to lande har været i en sikkerhedsalliance siden Koreakrigen i årene 1950-53.

Krigen endte med en våbenhvile snarere end en fredsaftale. Der blev udstationeret over 28.000 amerikanske soldater i Sydkorea for at imødegå trusler fra nabolandet mod nord.

Men den amerikanske præsident, Donald Trump, har gentagne gange klaget over udgifterne til de amerikanske soldater på Koreahalvøen. Fra amerikansk side er regeringen i Seoul blevet bedt om at fordoble sit bidrag til styrkerne.

Forhandlingerne er ifølge Sydkoreas udenrigsministerium endt med, at Seoul skal betale omkring 924 millioner dollar (næsten 6,1 milliard kroner) til styrken i 2019. Det er 8,2 procent mere, end sydkoreanerne har betalt i den seneste femårs periode.

Sydkorea siger, at selv om amerikanerne havde krævet en "massiv stigning", så lykkedes det at få en aftale, som afspejler sikkerhedssituationen på Den Koreanske Halvø.

Begge lande har bekræftet "vigtigheden af en stærk amerikansk-sydkoreansk alliance og behovet for en stabil udstationering af amerikanske soldater".

Uenigheden havde skabt bekymring for, at Trump ville trække de amerikanske soldater i Sydkorea hjem.

Trump skal efter planen mødes med Nordkoreas leder, Kim Jong-un, i Vietnams hovedstad, Hanoi. Mødet er ifølge amerikanerne planlagt til at forløbe over to dage 27. og 28. februar.

Topmødet vil først og fremmest blive præget af Nordkoreas forpligtelse til en "atomafrustning". Det siger det amerikanske udenrigsministerium.

Donald Trump og Kim Jong-un mødtes første gang i Singapore i juni 2018.

Her blev de to ledere enige om at arbejde frem mod en atomafrustning af Den Koreanske Halvø.