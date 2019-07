Sydkorea affyrer varselsskud mod russisk bombefly

Et russisk bombefly krænkede tirsdag to gange luftrummet over Sydkorea, som sendte kampfly på vingerne.

Sydkoreanske kampfly har tirsdag affyret varselsskud mod et russisk bombefly, som to gange bevægede sig ind i sydkoreansk luftrum i få minutter.

Det oplyser forsvarsministeriet i Sydkorea ifølge nyhedsbureauet Yonhap.

Tre russiske fly krænkede indledningsvist Sydkoreas såkaldte luftidentifikationszone, der strækker sig over et større område end selve landets luftrum, før et af flyene bevægede sig i ind sydkoreansk luftterritorium over Østhavet (også kendt som Det Japanske Hav, red.).

Hændelsen skete ved øgruppen Dokdo, der ligger cirka halvvejs mellem Sydkorea og Japan. Det sydkoreanske luftvåben sendte kampfly i luften, som affyrede varselsskud.

Der er ingen oplysninger om, hvorvidt det russiske fly menes at være kommet på afveje eller om krænkelsen skete med fuldt overlæg.

Efter varselsskuddene forsvandt flyet fra området, men senere vendte det tilbage og krænkede igen luftrummet.

Det er ifølge Yonhap første gang, at et russisk militærfly krænker sydkoreansk suverænitet på den vis.

Derimod er det ofte hændt, at russiske fly har bevæget sig ind i Sydkoreas luftidentifikationszone. Det skete senest den 20. juni, da to russiske militærfly befandt sig i zonen i cirka en halv time.

Sydkoreas forsvarsministerium oplyser ifølge nyhedsbureauet AP, at det senere tirsdag vil indgive en formel protest til Ruslands ambassade i Seoul.