Sydkorea: Nordkorea tester endnu en gang missiler

Nordkorea har tirsdag morgen lokal tid affyret to uidentificerede projektiler ud over Det Japanske Hav fra provinsen Syd-Hwanghae.

Det rapporterer det sydkoreanske nyhedsbureau Yonhap, der citerer kilder i Sydkoreas militær, ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Hvis det viser sig at holde stik, vil det være fjerde gang inden for halvanden uge, at nordkoreanerne tester missiler.

Tidligt om morgenen den 25. juli affyrede Nordkorea to kortdistancemissiler fra Wonsan-området.

Seks dage senere - onsdag 31. juli - affyrede Nordkorea flere missiler ud over Det Japanske Hav. Det samme skete dagen efter, hvor der igen blev affyret to kortdistancemissiler.

Prøveaffyringerne er ifølge flere iagttagere et forsøg på at presse USA og Sydkorea til at droppe deres fælles militærøvelser, der så småt begyndte mandag.

Men trods truslerne fra Nordkorea holder USA fast i den planlagte militærøvelse med Sydkorea på Den Koreanske Halvø.

- Der er ingen justeringer eller ændringer i planen, som vi er klar over eller planlægger, sagde en højtstående amerikansk forsvarskilde i sidste uge.

Ligeledes i sidste uge - dagen efter den tredje missiltest - fastslog USA's præsident, Donald Trump, at prøveaffyringerne ikke er et brud på en aftale mellem ham og Nordkoreas leder, Kim Jong-un.

- Disse missiltest er ikke en overtrædelse af vores underskrevne Singapore-aftale, ligesom at der heller ikke var drøftelser af kortdistancemissiler, da vi gav hinanden håndtryk, skrev Trump på Twitter fredag.

FN's resolutioner forbyder Nordkorea at foretage testaffyringer af ballistiske missiler.

Europæiske medlemmer af FN's Sikkerhedsråd har fordømt de seneste prøveaffyringer fra nordkoreansk side.

Men Trump har nedtonet prøveaffyringerne og betegnet dem som "standard", skriver nyhedsbureauet AFP.

Trump har tre gange mødtes med Kim Jong-un i et forsøg på at få ham til at droppe landets atomvåbenprogram mod til gengæld at komme ud af den internationale isolation, Nordkorea har været i længe.

Iagttagere er imidlertid enige om, at der helt konkret ikke er kommet meget ud af Trumps diplomatiske indsats.