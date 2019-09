Sydafrikas leder: Mugabe var foregangsmand for Afrika

- Mugabe kæmpede aktivt for at fremme venskab og samarbejde mellem Kina og Zimbabwe, siger kinesisk talsmand.

Sydafrikas præsident, Cyril Ramaphosa, siger, at hans land deler Zimbabwes sorg over, at en befrielseskæmper og foregangsmand for Afrikas sag mod kolonialismen er faldet væk.

- Igennem de årtier, hvor Sydafrika selv kæmpede, støttede Zimbabwes befrielsesbevægelse vores kamp mod undertrykkelse på mange fronter.

- Da Zimbabwe opnåede uafhængighed, straffede apartheidstaten brutalt Zimbabwe. Mange zimbabwere betalte for vores frihed med deres liv. Vi vil aldrig glemme det, siger Ramaphosa.

Kenyas præsident, Uhuru Kenyatta, siger, at ingen ord kan udtrykke omfanget af tabet ved Mugabes død.

- Han var en ældre statsmand, en frihedskæmper og en pan-afrikanist, som spillede en vigtig rolle i udformningen af det afrikanske kontinents interesser, siger Kenyatta med tilføjelsen:

- Vi vil fremfor alt huske Mugabe som en mand af mod - også når han ikke var populær.

I Nigeria siger præsident Muhammadu Buhari, at " Mugabes ofre - navnligt i kampen for politisk og økonomisk frigørelse for hans folk - altid vil blive husket i eftertiden".

Kina hylder Zimbabwes afdøde leder Robert Mugabe som "en enestående leder af den nationale befrielsesbevægelse og politiker".

- Gennem hele sit liv forsvarede han med fast hånd sit lands suverænitet, gik imod udenlandsk indblanding og kæmpede aktivt for at fremme venskab og samarbejde mellem Kina og Zimbabwe og mellem Kina og Afrika, siger talsmanden for Kinas udenrigsministerium, Geng Shuang, ved et pressemøde i Beijing.