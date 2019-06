Sveriges regering vil sprede asylansøgere med ny lov

Sveriges regering ønsker at få mulighed for at tage dagpengene fra asylansøgere, som vælger at bo i trængte kommuner og boligområder.

Det fremgår af et forslag, som regeringen vil have tilføjet i lovregler. Det lægger op til, at asylansøgere, som vælger at bo i områder med "socioøkonomiske udfordringer", ikke skal have dagpenge eller såkaldte særlige bidrag.

Asylansøgere har ret til selv at vælge, hvor de vil bo. Det gælder også, hvis de for eksempel vil bo hos slægtninge frem for i centre eller i boliger anvist af myndighederne.

Ifølge regeringen viser undersøgelser, at 27.000 asylansøgere boede i egen bolig i februar i år. Det svarer til over halvdelen af landets asylansøgere.

Mange kommuner opfatter den nuværende lovgivning som problematisk - navnlig i storbyernes forstæder. Den har medført, at der mange steder bor mange klumpet sammen. Det modvirker inklusion og sætter pres på nogle skoler og kommuners socialtjenester.

Statsministerpartiet Socialdemokraterna har på en partikongres besluttet at afskaffe loven. Der er nu taget konkrete skridt i den retning. Det sker, efter at der er indgået en aftale med regeringspartnerne i Miljøpartiet og samarbejdsparterne i Centerpartiet og Liberalerna.

- Egen bolig kan i visse områder medføre betydelige sociale problemer, siger den socialdemokratiske justits- og migrationsminister, Morgan Johansson, i en pressemeddelelse.

Regeringen vil senere tage stilling til, hvilke kommuner og områder, som skal medtages på listen over steder, hvor asylansøgere skal kunne fratages deres dagpenge.

Det er planen, at de ændrede regler skal gælde fra årsskiftet.