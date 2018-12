Svensk regeringsdrama bliver forlænget weekenden over

Socialdemokraterna får flere dage til at forhandle i, før det skal oplyse, om partiet kan danne regering.

Andreas Norlén, der er talman i Sverige, har tirsdag føjet mere sand til det timeglas, der ellers var ved at rinde ud for endnu en runde af forhandlinger om, hvordan landet får en ny regering.

Det oplyser Norlén på Riksdagens hjemmeside.

Næsten tre måneder efter at vælgerne har sat deres kryds, har politikerne stadig ikke forhandlet sig frem til en regering. Tre forskellige partier har umiddelbart slået fejl i forsøget på at få et sammenhængende flertal bag sig.

Det ene af dem - Socialdemokraterna - forsøger i disse dage på ny. Og netop det forsøg har fået tildelt lidt ekstra tid. Oprindeligt havde Socialdemokraterna og deres leder, Stefan Löfven, til onsdag.

Den frist er nu forlænget. I første omgang skal Löfven give Andreas Norlén, der som talman er ansvarlig for regeringsforhandlingerne, en opdatering fredag.

Derefter er det planen, at Löfven får weekenden over til at køre et resultat i mål, som Norlén kan sende til afstemning i Riksdagen.

- Jeg er blevet oplyst, at flere partier skal indgå i forhandlinger om regeringsspørgsmålet. Jeg har derfor bedømt, at det er rimeligt at give tid til disse forhandlinger, siger Norlén.

Der er snart gået tre måneder, siden vælgerne i Sverige var til valg.

I de nuværende forhandlinger prøver Socialdemokraterna at overtale de to borgerlige partier Liberalerna og Centerpartiet til at pege på Stefan Löfven som statsminister.

De to partier har krævet en borgerlig økonomisk politik for at acceptere en socialdemokratisk-ledet regering.

Centerpartiets leder, Annie Lööf, har tidligere fortalt til avisen Dagens Nyheter, hvad kravene indebærer. De to partier vil have lettelser i skatten på indkomster og virksomheders overskud.

Der skal ifølge de to partier også ske en liberalisering på boligmarkedet og arbejdsmarkedet.