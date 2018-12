Natten til mandag i den indvandrertunge og belastede bydel Rosengården i Malmö. En af to kraftige eksplosioner har ramt en trappeopgang i en etageejendom i Rosengården. Avisen Sydsvenskan siger, at målet tilsyneladende har været én lejlighed, men at alle døre i opgangen er beskadiget. Der var ingen tilskadekomne.