Svensk domstol skærper voldtægtsstraf til kulturprofil

En domstol dømmer Jean-Claude Arnault for to voldtægter og skærper straffen til to og et halvt års fængsel.

Teaterinstruktøren Jean-Claude Arnault, der i Sverige er kendt som "kulturprofilen", er mandag blevet idømt to og et halvt års fængsel for to voldtægter.

Det skriver det svenske nyhedsbureau TT.

Sagen blev behandlet ved Svea hovrätt, som er en appeldomstol i Stockholm.

Det er en skærpelse af den dom, han fik i tingsretten i oktober. Her blev den 72-årige fotograf og teaterinstruktør kendt skyldig i én voldtægt og fik to års fængsel.

Retten har i strafudmålingen taget hensyn til Arnaults alder, skriver TT.

De to voldtægter er begået mod den samme kvinde for syv år siden.

Det er primært hendes vidneudsagn, de to domstole har lagt vægt på. Desuden blev kvindens forklaring bakket op af vidner, som hun har fortalt om overgrebene.

Sagen mod Arnault har vakt opmærksomhed i Sverige, fordi den har haft stor betydning for en større konflikt, der ramte Det Svenske Akademi tidligere på året.

Det er akademiet, som uddeler Nobelprisen i litteratur. Prisen blev på grund af konflikten ikke uddelt i år.

Sagen mod Arnault begyndte i kølvandet på MeToo-bølgen i november sidste år, da 18 kvinder stod frem og anklagede ham for seksuelle krænkelser og overgreb. Det skete i en artikel i avisen Dagens Nyheter.

To af anklagerne handlede om voldtægt, og det er de to anklager, som to svenske domstole nu har taget stilling til.

Arnault er gift med digteren Katarina Frostenson, der var medlem af Det Svenske Akademi, da sagen kom frem.

Efter at anklagerne om seksuelle krænkelser kom til offentlighedens kendskab, blev det afsløret, at akademiet har bidraget økonomisk til flere af Arnaults og Frostensons fælles projekter, eksempelvis en privat klub med navnet Forum.

Derudover er Arnault anklaget for at have begået nogle af sine overgreb på Det Svenske Akademis ejendom.

Han skal desuden syv gange have lækket navnet på modtageren af Nobelprisen i litteratur til pressen.

Håndteringen af akademiets rolle i Arnaults overgreb skabte stor splittelse blandt medlemmerne, hvoraf flere trak sig.