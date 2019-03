Sudans parlament forkorter præsidentens undtagelsestilstand

Den sudanske præsident indførte i februar et års undtagelsestilstand. Nu er den sat ned til seks måneder.

Parlamentet i Sudan har mandag forkortet en undtagelsestilstand i landet fra et år til seks måneder. Det oplyser nyhedsbureauet AFP.

Undtagelsestilstanden blev indført af landets præsident, Omar al-Bashir, i slutningen af februar. Det var et forsøg fra den kontroversielle præsident på at stække flere ugers voldsomme demonstrationer mod hans styre.

Bashir er blandt andet eftersøgt af Den Internationale Straffedomstol i Haag for sin rolle i folkedrabet i Darfur.

Han har siddet på magten i det afrikanske land siden et militærkup i 1989.

Bashir erklærede undtagelsestilstand 22. februar. Det var den første af slagsen i Sudan siden 1999.

Flere parlamentarikere i Sudan har været imod undtagelsestilstanden. De mener, at den indskrænker borgernes frihed.

Særligt set i lyset af at Sudan næste år afholder præsidentvalg.

Undtagelsestilstanden giver markant mere magt til landets sikkerhedsstyrker. De må nu ransage bygninger, hvor "mistænkelige aktiviteter bliver udført", ligesom de må visitere folk.

Det er også blevet forbudt at afspærre veje og stoppe trafikken.

Demonstranter har tidligere afspærret veje med sten og træstammer i et forsøg på at holde sikkerhedsstyrkerne ude af deres boligområder.

Ydermere er det blevet forbudt at udgive nyheder, der "skader borgerne i det forfatningsmæssige system", på enhver platform - også sociale medier.

Demonstrationerne i Sudan begyndte, da myndighederne besluttede at tredoble prisen på brød. Siden har de udviklet sig til et landsdækkende krav om, at præsidenten skal gå af.