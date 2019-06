Sudans opposition dropper strejke og forhandler videre

Protestbevægelsen i Sudan vil afslutte sin generalstrejke og genoptage forhandlingerne med landets midlertidige militærstyre.

Det oplyser en etiopisk mægler i konflikten.

- Begge sider er blevet enige om at genoptage forhandlingerne snart, siger den etiopiske mægler, Mahmoud Drir.

Han tilføjer, at militærstyret som "et tegn på god vilje" har indvilget i at løslade alle politiske fanger. Han oplyser dog ikke yderligere om, hvor mange det drejer sig om, og hvornår det vil ske.

Drir har mæglet i konflikten, siden Etiopiens premierminister, Abiy Ahmed, i sidste uge var i Sudan for at tale med begge parter.

Demonstranter har i månedsvis ligget i lejr uden for det militære hovedkvarter i Khartoum for at presse militærstyret til at efterkomme kravet om at indsætte en civil overgangsregering.

Men for lidt over en uge siden blev lejren på brutal vis ryddet. Over 100 demonstranter meldes dræbt.

Øjenvidner og demonstranter siger, at det er den paramilitære styrke RSF, der dræbte demonstranterne. RSF udspringer af den berygtede Janjaweed-milits, der menes at have stået bag krigsforbrydelser i Darfur-provinsen.

Tirsdag siger det midlertidige militærstyre, at flere soldater er blevet tilbageholdt efter nedslagtningen af demonstranter.

Det er uklart, hvor mange det drejer sig om, eller hvad de vil blive sigtet for.

- Vi forsikrer, at alle, som er skyldige, vil blive holdt ansvarlige i overensstemmelse med love og regler, lyder det i en udtalelse, som blandt andet tv-kanalen al-Jazeera omtaler.

Militærstyret oplyser, at der er "foreløbige beviser" mod "et antal personer" inden for sikkerhedsstyrkerne, og at de pågældende er i myndighedernes varetægt.