Studie: Multiresistent malaria spreder sig i Sydøstasien

En type malaria, der er resistent over for de to mest udbredte typer malariamedicin, spreder sig med høj fart i dele af Sydøstasien.

Sådan lyder advarslen i et nyt studie foretaget af en række forskere fra Oxford University og Wellcome Sanger Institute i Storbritannien.

Den multiresistente malaria begyndte først at sprede sig hastigt i Cambodja, og nu er den også blevet udbredt i Vietnam, Laos og det nordlige Thailand, lyder advarslen.

Studiet er mandag blevet publiceret i tidsskriftet The Lancet Infectious Diseases.

- Vi har opdaget, at den har spredt sig aggressivt og har udskiftet de lokale malariaparasitter, siger Roberto Amato, som er en af forskerne bag studiet.

- Den er nu blevet den dominerende type i Vietnam, Laos og det nordøstlige Thailand, siger han.

Malaria er en akut infektionssygdom, som skyldes en blodparasit, der bliver overført til mennesket af malariamyg.

Knap 220 millioner mennesker led af malaria i 2017, anslår Verdenssundhedsorganisationen (WHO).

Heraf mistede omkring 400.000 personer livet grundet sygdommen. Flertallet af dem, der døde af sygdommen, var babyer og børn i Afrika syd for Sahara.

Malaria kan behandles medicinsk, hvis smittede behandles i tide.

Men resistens over for malariamedicin bliver mere og mere udbredt i flere dele af verden, særligt i Sydøstasien.

En gruppe forskere har tidligere fundet ud af, at multiresistent malaria fra 2007 til 2013 havde spredt sig i Cambodja.

Det nye studie viser, at den resistente sygdom siden har krydset grænserne til de nærliggende lande i Sydøstasien og har strammet sit greb i regionen.

- Den hastighed, som disse multiresistente malariaparasitter har spredt sig med i Sydøstasien, er meget bekymrende, siger Olivo Miotto, der har ledet forskergruppen.

- Andre typer medicin kan være effektive på nuværende tidspunkter, men situationen er meget skrøbelig, og dette studie understreger, at der er brug for akut handling, siger han.