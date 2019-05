Repræsentanter fra Venezuelas regering og landets opposition vender tilbage til Oslo i Norge i næste uge.

Det skriver det norske udenrigsministerium i en pressemeddelelse lørdag aften.

- Norge roser parterne for deres indsats, og vi værdsætter deres vilje til at finde en løsning, siger udenrigsminister Ine Eriksen Søreide.

Udenrigsministeriet gentager, at Norge fortsat støtter en forhandlet løsning mellem parterne i det konfliktramte land.

Ministeriet har tradition for at agere mægler i internationale konflikter og har også afholdt møder mellem de stridende parter tidligere på måneden.

Det var dog uklart, hvorvidt forhandlingerne i Norge ville fortsætte, men det bekræfter ministeriet lørdag.

Det fremgår dog hverken af pressemeddelelsen, hvor mødet vil finde sted, hvem der ventes at deltage, eller hvad den mere præcise dagsorden vil være.

Efter sidste møde oplyste udenrigsministeriet, at forhandlingerne fortsat befinder sig i en "undersøgelsesfase".

Her hed det, at forhandlingerne var et forsøg på at "opbygge en fredelig agenda" for det kriseramte sydamerikanske land.

Ifølge medier i Venezuela skal det være kommunikationsminister Jorge Rodriguez og guvernøren i delstaten Miranda, Hector Rodrigez, som repræsenterede Maduros regering under møderne i Norge, skriver nyhedsbureauet NTB.

Oppositionen skal have stillet med vicepræsidenten i Venezuelas oppositionskontrollerede nationalforsamling, Stalin Gonzalez, og den tidligere folkevalgte politiker Gerardo Blyde.

Siden oppositionsleder Juan Guaidó i januar udråbte sig selv som midlertidig præsident, har Venezuela befundet sig i en forfatningsmæssig krise.

Guaidó har forgæves forsøgt at få Venezuelas militærs støtte i forsøget på at vælte landets præsident, Nicolas Maduro. Han mener, at Maduros genvalg i maj 2018 var ulovlig.