Et omfattende mæslingeudbrud i Ukraine har i løbet af 2019 dræbt 11 personer og smittet mere end 30.000 i det østeuropæiske land.

Det oplyser landets myndigheder mandag.

Ukraine er det europæiske land, der er hårdest ramt af den yderst smitsomme virussygdom.

Det seneste ukrainske offer for sygdommen er en niårig pige, der lørdag mistede livet, siger Ukraines sundhedsministerium.

Blandt de omkring 30.500 smittede er 17.000 børn.

Ifølge myndighederne er hovedårsagerne til det store udbrud mangel på vacciner de seneste år samt en øget modstand mod vaccinerne.

Den øgede modstand skyldes ofte kampagner på nettet, der giver forkerte informationer om mulige bivirkninger ved vaccinen, lyder det fra de ukrainske myndigheder.

Verdenssundhedsorganisationen (WHO) anbefaler, at 95 procent er vaccineret mod mæslinger for at undgå udbrud.

I Ukraine lå det tal blot på 42 procent for etårige børn i slutningen af 2016 ifølge FN's børneorganisation Unicef.

Antallet af mæslingetilfælde blev tredoblet i Europa i 2018. Ukraine stod for størstedelen af stigningen.

Europa oplevede i 2018 i alt omkring 83.000 mæslingetilfælde ifølge WHO.

Den ukrainske regering berettede om i alt 54.000 tilfælde sidste år og om 16 dødsfald. Antallet i 2019 ser dermed ud til at være stigende.

I Danmark blev der efter nye tilfælde af mæslinger meldt om et udbrud i slutningen af sidste måned.

Og så sent som i sidste uge rapporterede Statens Serum Institut (SSI) om et nyt tilfælde af mæslinger i Københavnsområdet.

Det nye tilfælde er smittet med en anden type mæslingevirus og er derfor ikke en del af det hidtidige udbrud med i alt seks tilfælde i 2019.

Den smittede er et barn, som ikke har været ude at rejse eller har været i kontakt med kendte tilfælde med mæslinger.

- Vi ved endnu ikke, hvordan smitten er sket, og det er heller ikke særlig sandsynligt, at vi finder ud af det, lød det i en pressemeddelelse.