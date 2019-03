Storbritanniens premierminister er trængt op i en krog:Både venner og fjender spekulerer i hendes snarlige udskiftning

Storbritannien: Lyd og billeder fra de seneste tumultagtige diskussioner og afstemninger i det britiske parlament taler sit eget sprog: Den konservative premierminister, Theresa May, har mistet grebet om sin regeringsledelse, hun har mistet stemmen, og endnu værre: Hun har mistet stemmerne fra selv sine egne partifæller. Ifølge britisk presse spekulerer de åbenlyst i muligheden for - eller snarere nødvendigheden af - at sætte hende fra bestallingen. Selv om et magtskifte midt i brexit-kaosset næppe gør situationen mindre kaotisk.

Under overskriften "Drevet til fortvivlelse"" fortæller The Times, at ikke blot konservative parlamentsmedlemmer, men også ministre, siger lige ud, at May med sine markante afstemningsnederlag i parlamentet "har mistet sit mandat til at regere." Nogle opfordrer de øvrige regeringsmedlemmer til at gå direkte imod hende.

Ifølge en af avisens regeringskilder har man i Theresa Mays regeringsdomicil i Downing Street 10 diskuteret muligheden for, at hun lader en anden overtage premierminister-embedet, samtidig med at hun fortsætter som leder af det konservative parti. Det afvises dog officielt fra Downing Street 10.