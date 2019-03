Storbritannien giver fængslet kvinde diplomatisk beskyttelse

En britisk-iransk kvindelig nødhjælpsarbejder, som har siddet fængslet i Iran siden 2016, vil blive tildelt diplomatisk beskyttelse af Storbritannien.

Det oplyser den britiske udenrigsminister, Jeremy Hunt, sent torsdag aften.

- Jeg har i dag besluttet, at Storbritannien vil tage et ekstremt usædvanligt skridt og give diplomatisk beskyttelse, udtaler ministeren.

Hunt begrunder beslutningen med, at kvinden, Nazanin Zaghari-Ratcliffe, ikke modtager den medicinske behandling, hun har brug for.

Hun skal blandt andet behandles for brystkræft og angstanfald.

Nazanin Zaghari-Ratcliffe var projektleder i nødhjælpsorganisationen Thomson Reuters Foundation, da hun i 2016 blev idømt fem års fængsel ved en iransk domstol for at undergrave det iranske styre.

Zaghari-Ratcliffe blev tilbageholdt, da hun var på vej til at forlade Iran med sin spæde datter efter at have besøgt sin familie i landet.