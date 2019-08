To landsbyer og et kloster er blevet evakueret på Grækenlands næststørste ø, Evia.

En stor skovbrand har i tre dage hærget områder med fyrreskov på den græske ø Evia, hvor mindst to landsbyer og et kloster er blevet evakueret.

Flere hundrede brandfolk er sat ind i slukningsarbejdet. De får hjælp af fem helikoptere med vandbomber og seks fly.

Evia er Grækenlands næststørste ø efter Kreta, og den ligger omkring 110 kilometer nordøst for den græske hovedstad.

Myndighederne har evakueret over 500 indbyggere fra landsbyerne Kontodespoti og Makrymalli, efter at flammerne begyndte at nærme sig bebyggede områder.

- Der er flammer hele vejen rundt, og det er svært at trække vejret. Der er haver, som står i brand, siger bogmesteren i Dirfys-Messapia, Yiorgos Psathas, til den statslige tv-station Tv-Ert.

- Vi vil give ordre til flere evakueringer, hvis det bliver nødvendigt, siger han.

Klosteret Panagia Makrymallis blev evakueret før de to landsbyer.

Det græske nyhedsbureau ANA skriver, at fyrreskovene på Evia er en del af "Natura 2000" - et europæisk netværk med beskyttede områder og reservater.

Brandene begyndte i weekenden og kom hurtigt ud af kontrol på grund stærke vindstød. Dagstemperaturerne på øen er på omkring 40 grader.

En naturbrand i Athen-forstaden Peania blev bragt under kontrol mandag. Mindst to huse í forstaden udbrændte, men der var ingen rapporter om kvæstede.

Søndag blev en brand på den lille ø Elafonissos i Peloponnese-regionen bragt under kontrol efter et to dage langt slukningsarbejde.

To andre brande blev slukket lørdag i Marathin nær kystbyen Mati, hvor 102 mennesker sidste år omkom under Grækenlands værste brandkatastrofe.

Grækenland bliver hærget af naturbrande næsten hver sommer. Klimaaktivister siger, at et stigende antal naturbrande forskellige steder i verden er en følge af global opvarmning.