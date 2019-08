Større politiaktion lukkede Frankfurts hovedbanegård ned

Tysk politi har affyret skud og anholdt tre mistænkte i Frankfurt som led i politiaktion efter et bankrøveri.

En større politiaktion lukkede fredag eftermiddag hovedbanegården i den tyske storby Frankfurt ned.

Politiet har anholdt tre mistænkte efter et røveri mod en bank på togstationen, skriver politiet på Twitter.

Politiet har affyret skud i forbindelse med anholdelserne, meddeler det.

Omkring klokken 16.30 blev stationen genåbnet, meddeler Deutsche Bahn på Twitter.

- Lukningen af Frankfurts hovedbanegård er ophævet, og togtrafikken genoptages, skriver trafikselskabet.

Politiet opfordrede på Twitter folk til at blive væk fra området.

En talskvinde for politiet oplyste til det tyske nyhedsbureau dpa, at mindst to bankrøvere var på flugt på hovedbanegården.

Øjenvidner siger, at de så politiet pågribe en mand og være i klammeri med ham, inden han blev lagt på jorden.

Ifølge vidnerne har politiet også indsat specialstyrker.

Politiet opfordrede på Twitter forbipasserende og andre i området til at undgå at offentliggøre fotos af politifolk eller andre på stedet.

- Derved kan man bringe politiets indsatsstyrker og udenforstående i fare, lyder det videre i et tweet.

Togdriften blev indstillet som følge af aktionen.