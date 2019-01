Socialdemokraten Stefan Löfven er genvalgt som Sveriges statsminister i Riksdagen.

Dermed er den længste regeringskrise i Sveriges historie slut.

Löfven fik mindre end 175 stemmer imod sig og accepteres dermed af Riksdagen som statsminister. En svensk statsminister kan regere så længe, at der ikke er et flertal imod ham.

115 medlemmer af Riksdagen stemte for Löfven, mens 77 medlemmer afstod fra at stemme. 153 medlemmer stemte imod Löfven.

Det havde krævet 175 nejstemmer at blokere for genvalget af Löfven.

De 77 delegerede, som hverken stemte ja eller nej til Löfven, var fra Centerpartiet, Liberalerna og Vänsterpartiet.

Stefan Löfven kan nu danne en regering bestående af Socialdemokraterna og Miljöpartiet - nøjagtigt som før valget i september.

Forskellen er, at den rød-grønne regering nu samarbejder med Centerpartiet og Liberalerna.

Det er 131 dage siden, at svenskerne gik til valg. Her blev Socialdemokraterna det største parti, Moderaterna næststørst og Sverigedemokraterna (SD) nummer tre.

Den politiske situation efter valget har været stærkt præget af, at de ældre etablerede partier ikke har ønsket at samarbejde med det indvandringskritiske SD.

Löfven skal mandag præsentere sine ministre og fremlægge regeringsaftalen.

Forud for fredagens afstemning i Riksdagen redegjorde ledere fra de fleste partier for baggrunden for deres stemmeafgivelse.

- Vi har i dag muligheden for at stemme for en stabil og handlekraftig regering, sagde Socialdemokraternas gruppeleder, Anders Ygeman.

- I en tid, hvor højreekstremisme vokser i styrke, vælger Sverige at gå en anden vej, tilføjede han.

Ygeman sagde, at den nye regering vil satse mere på tryghed, hjem og skoler samt bekæmpelse af klimaforandringerne.