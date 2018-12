Spiegel vil lægge sag an mod fyret skandalejournalist

Det hæderkronede tyske nyhedsmagasin Der Spiegel siger, at det vil følge en fyring af en prisbelønnet journalist op med et sagsanlæg. Den 33-årige Claas Relotius slap i årevis afsted med en række fabrikerede nyhedsreportager,

Sagsanlægget kommer i kølvandet på nye oplysninger om, at den nu vanærede journalist måske snød sig til donationer, som var bestemt for syriske gadebørn.

Relotius stoppede på Der Spiegel tidligere i denne måned. Forinden havde han erkendt at have opdigtet historier og opfundet personer i over et dusin artikler.

Nyhedsmagasinets ledelse mener at vide, at Relotius startede en kampagne, hvor magasinets læsere angiveligt skulle give penge for at hjælpe ofre, som han havde skrevet om. Journalisten sørgede for, at pengene blev indbetalt på hans private konto.

- Der Spiegel vil give alle de indsamlede informationer til anklagemyndigheden som led i en politianmeldelse, skriver chefredaktionen på magasinets hjemmeside.

De indsamlede penge skulle angiveligt være gået til forældreløse syriske børn, som lever på gaden i Tyrkiet.

Der Spiegel har ikke tidligere været opmærksom på kampagnen. Det står endnu ikke klart, hor mange penge der blev indsamlet.

I artiklen om gadebørnene fra juli 2016 har Relotius måske opfundet en af hovedpersonerne.

Det 70 år gamle nyhedsmagasin siger, at skandalen omkring Claas Relotius er et absolut lavpunkt i bladets historie. Bladets ledelse har undskyldt over for læsere, kolleger, kunder og priskomitéer.

Eksemplerne på fusk begået af Relotius omfatter også en reportage om en fange fra Yemen i Guantánamo, en reportage om den amerikanske NFL-stjerne Colin Kaepernick, en reportage om børn, der blev bortført af Islamisk Stat og en reportage om en kvinde, som skulle have været vidne til en henrettelse i USA.

Korthuset væltede, da en kollega på Der Spiegel fattede mistanke om detaljer, som Claas Relotius leverede om et borgerværn på grænsen mellem Mexico og USA.

Kollegaen fandt frem til to påståede kilder, som aldrig havde hørt om den tyske journalist. Han er nu blevet frataget en række prestigefyldte priser, som han har modtaget.