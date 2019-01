Spansk dreng døde ved faldet ned i dyb brønd

Obduktion viser, at en toårig dreng, der faldt ned i en dyb brønd i Spanien, døde i forbindelse med faldet.

Den toårige spanske dreng Julen døde den 13. januar, da han faldt ned i en 107 meter dyb brønd i det sydlige Spanien.

Det viser en obduktion af hans lig, skriver spanske medier.

Redningsfolk kæmpede i to uger for at bore sig ned til drengen, der lå på bunden af den dybe brønd.

De nåede frem til ham fredag, hvor han blev fundet død.

Julen var ude at gå med sine forældre, da ulykken skete.

Brønden var så smal, at det var umuligt at nå ned til ham igennem den. Så redningsfolkene måtte bore en ny brønd ved siden af igennem den klippeholdige undergrund.

På forhånd advarede redningsmandskabet om, at chancen for at finde drengen i live var meget lille.

Men det fortsatte med at bore, så længe der var den mindste chance for at finde ham i live.

Da han faldt ned i brønden, var han i et frit fald, indtil han blev stoppet af jord omkring 71 meter nede.

Efterforskere af ulykken siger, at han sandsynligvis blev dræbt af sten, der blev løsnet i forbindelse med faldet, og som faldt ned og ramte ham i hovedet.