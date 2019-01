Spacey skal holde afstand til 18-årig i sag om overgreb

Retten i Nantucket indledte mandag et retsmøde i en sag, hvor skuespiller Kevin Spacey er sigtet for overgreb.

Kevin Spacey, der blandt andet er kendt for sin rolle i serien "House of Cards", må ikke nærme sig en ung mand, som han er sigtet for at have forulempet i 2016.

Det slog en dommer fast efter en høring i retten i Nantucket mandag, skriver nyhedsbureauet AP.

Skuespilleren er mistænkt for at have forulempet en ung mand på en bar ved angiveligt at skulle have rørt hans kønsorganer.

Næste høring i sagen skal finde sted 4. marts. Under mandagens retsmøde meddelte dommeren, at skuespilleren ikke nødvendigvis behøver at være til stede under det møde.

Det var den forurettedes mor, der i november sidste år fremsagde påstanden om overgrebet.

Moren, tv-journalisten Heather Unruh, fortalte, at hendes 18-årige søn var blevet seksuelt forulempet af Kevin Spacey på en bar og restaurant i Nantucket.

Det skulle angiveligt være sket i juli 2016. Den unge mand skal have bildt skuespilleren ind, at han var gammel nok til at drikke, da de mødtes i baren.

Efter de havde drukket flere genstande, skal han have gramset på den 18-årige. Det var først i november, at den unge mand gik til politiet og fortalte om hændelsen.

Ifølge Spaceys advokat erkender han sig ikke skyldig i anklagen.

Skuespillerens karriere, hvor han har spillet roller i serier, film og teatre, ligger nærmest ruiner, efter han blev ramt af beskyldninger om upassende opførsel.

Sidste år blev han beskyldt for at have krænket unge mænd og mindreårige drenge seksuelt tilbage i 1992.

Desuden har Storbritanniens prestigefyldte teater The Old Vic har oplyst, at det har modtaget 20 klager om "upassende opførsel" over Spacey, der besad en ledende stilling på teatret.

På grund af sagerne mistede han blandt andet sin rolle som "Frank Underwood" i serien "House of Cards".