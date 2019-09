Sort hul i Mælkevejen spiser stof med hidtil uset appetit

I midten af vores galakse, Mælkevejen, lader det supermassive sorte hul Sagittarius A til at være begyndt at sluge mere og mere omkringliggende stof.

Sådan lyder en af konklusionerne på et studie offentliggjort i Astrophysical Journal Letters ifølge flere internationale medier.

Astronomer har igennem en årrække kigget nærmere på det sorte hul, og her har de lagt mærke til hidtil usete ændringer i Sagittarius A.

- Vi har ikke set noget lignende i de 24 år, vi har undersøgt det supermassive sorte hul, siger Andreas Ghez, professor i fysik og astronomi ved University of California til The Guardian.

- Det er normalt et ret stille, lidt vattet sort hul på diæt. Vi aner ikke, hvad der ligger bag dette festmåltid.

Sorte huller består af så tæt sammenpresset stof, at tyngdekraften bliver enorm omkring "hullet".

End ikke lyset kan slippe væk fra sorte huller, og kommer himmellegemer for tæt på dem, vil de blive trukket ind i det sorte hul.

Men selv om det kan lyde foruroligende, ligger Sagittarius A omkring 26.000 lysår væk og udgør ingen fare for Jorden, skriver The Guardian.

Mange galakser menes at have et supermassivt sort hul i midten, og Mælkevejen er ingen undtagelse.

Astronomer har både anvendt store teleskoper i Chile og på Hawaii til at undersøge himmelfænomenet.

I alt er det blevet til mere end 13.000 observationer fra 133 nætter siden 2003 af Sagittarius A, skriver CNN.

Og samtidig har man igennem en særlig teknik genanalyseret gamle og svagere observationer op til 24 år tilbage.

Selv om man ikke kan se selve det sorte hul, kan man i kanten af det - den såkaldte begivenhedshorisont - observere udbrud af stråling fra gas og støv, der bliver suget ind mod midten.

Her fandt man særligt 13. maj udsving, der ikke er set før, og også to andre nætter i år skilte sig ud, skriver The Guardian.

Ifølge det britiske medie arbejder astronomerne ud fra flere hypoteser om, hvorfor Sagittarius A har fortæret mere stof - blandt andet passerede en stjerne tæt forbi i 2018.

Et internationalt forskerhold offentliggjorde i foråret verdens første rigtige billede af et sort hul.

De sorte huller bliver stadig betragtet som nogle af universets mest mystiske objekter.